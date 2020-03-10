Росія і Саудівська Аравія домовилися про істотне скорочення видобутку нафти, повідомило у четвер джерело в ОПЕК.
Дивися повний текст Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення видобутку нафти.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:45
Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення видобутку нафти.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:45
Ні про що вони не домовились, тому що ф'ючерси на нафту не подорожчали.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:34
andrijk777
Ну Вы же читали - они договорились договориться... Но, потом, но о снижении после большого повышения...
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:01
Метрополия приказала договариваться, иначе арабов обложат повышенными ввозными пошлинами, а россиян - санкциями, вплоть до запрета экспортировать нефть.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:03
Кто там выиграл, кто проиграл, вообще можно будет сказать не раньше, чем начнет восстанавливаться мировая экономика. С одной стороны, если я правильно понимаю, по новой сделке Россия должна уменьшить объм добычи до 8.5 млн баррелей в сутки, в то время как по старой ей предлагалось уменьшить объем до 10.3 млн баррелей в сутки. Но по новой сделке сильнее уменьшаь объем и другие страны. Кроме того, я видел пару достаточно алармистких англоязычных статей про проблемы в сланцевой трасли в США. В итоге, если после всех этих рывков цена нефти вырастет до более высоких уровней, чем была в феврале, не исключено, что уже в среднесрочной перспективе Россия и Саудовская Аравия окажутся в выигрыше.
Но навскидку это вряд ли скажешь, поскольку со всех сторон - масса "аналитиков", занимающихся больше пропагандой, чем аналитикой.
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:16
PasserBy Цена может и 100$ оказаться - вы главное верьте и не слушайте "аналитиков".
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