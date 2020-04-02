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Ощадбанк скасував обов’язковий платіж за користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:00
Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк скасував обов’язковий платіж у розмірі 5% від суми використаного кредитного ліміту за кредитними картками на період карантину.
Дивися повний текст Ощадбанк скасував обов’язковий платіж за користування кредитними картками на період карантину
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:00
а грейс период на период карантина продлить ? слабо ??
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