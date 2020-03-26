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ПриватБанк розпочав пільгове
кредитування стартапів за...

ПриватБанк розпочав пільгове кредитування стартапів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:14

ПриватБанк розпочав пільгове кредитування стартапів за...

Пропонуємо до обговорення:
З 2 березня ПриватБанк відкрив прийом попередніх заявок на на отримання пільгових кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» для стартапів.

Дивися повний текст ПриватБанк розпочав пільгове кредитування стартапів за програмою «5-7-9».
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