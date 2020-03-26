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Максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% зросте...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн
.
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