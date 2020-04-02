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Японія виділила виробникам
$2,2 млрд на перенесення...

Японія виділила виробникам $2,2 млрд на перенесення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:55

Японія виділила виробникам $2,2 млрд на перенесення...

Пропонуємо до обговорення:
Японія виділила $2,2 млрд, щоб допомогти компаніям перенести виробничі потужності з Китаю. На такий крок держава пішла через пандемію коронавірусу, яка призвела до порушення ланцюжків постачань між торговими партнерами.

Дивися повний текст Японія виділила виробникам $2,2 млрд на перенесення виробництв із Китаю.
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