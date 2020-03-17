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Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:03
Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок квітня 2020 року встановлена потужність вітрових (ВЕС) та сонячних (СЕС) електростанцій становила 5,2 ГВт, це більше, ніж об’єднана енергосистема (ОЕС) України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі.
Дивися повний текст Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу системи - Укренерго
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:03
Як в пілялки-каталки грати, краще б прикинули скільки електро-авто вже у нас та за якими тарифами їх заливають мережі. Мав би льчильник з динамічним ціноутворенням та автоматикою, зглажував би пік батареєю, а так коли заманеться тоді і вмикаю. А в мережах нехай безхатченки заряджають
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noyesnoyes
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:28
Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:38
Все еще проще, закрываем импорт из рашки для заводов бородатой бабушки и все налаживается
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mvi
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:10
Укрэнерго” привыкло отбирать, а здесь - отдавать надо. И взяток не дают. Вот и возмущается Укрэнерго”.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30
Пора закрывать эту кормушку с солнечными панелями.
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andrii_kolesnyk
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