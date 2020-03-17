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Потужності «зелених» електростанцій
ускладнюють роботу...

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:03

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок квітня 2020 року встановлена потужність вітрових (ВЕС) та сонячних (СЕС) електростанцій становила 5,2 ГВт, це більше, ніж об’єднана енергосистема (ОЕС) України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі.

Дивися повний текст Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу системи - Укренерго.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:03

Як в пілялки-каталки грати, краще б прикинули скільки електро-авто вже у нас та за якими тарифами їх заливають мережі. Мав би льчильник з динамічним ціноутворенням та автоматикою, зглажував би пік батареєю, а так коли заманеться тоді і вмикаю. А в мережах нехай безхатченки заряджають
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:28

Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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Все еще проще, закрываем импорт из рашки для заводов бородатой бабушки и все налаживается
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:10

Укрэнерго” привыкло отбирать, а здесь - отдавать надо. И взяток не дают. Вот и возмущается Укрэнерго”.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

Пора закрывать эту кормушку с солнечными панелями.
andrii_kolesnyk
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:00

Непонятно-генерация из ВИЭ,наоборот,самая низкая из-за высокой солнечной активности??
borzol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:33

  andrii_kolesnyk написав:Пора закрывать эту кормушку с солнечными панелями.

Для небольших, до 30кВт - это не кормушка, это затраты, и убытки, которые окупятся только через 5...7 лет. А монополистам - зарабатывать,и беспредельничать мешают.
Так что пользы - больше.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:53

zloy_ukr

Это изначально было кармухой, для мелочи сделали для отвода глаз.

Сделать нужно просто, установив обычный тариф или средний между АЭС и гидроэлектростанциями. Те кто не выдержат конкурентцию - на выход.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:13

Вся страна работает и платит налоги в бюджет на то, чтобы выплатить Ахметову 5 грн. за каждый КВт отданый в энергосистему.
Зато сам олигарх покупает у электростанций за 0.36 грн., а продает населению и бизнесу по 2 грн через свои облэнерго.
Нас имеют дважды.
eduard_k
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