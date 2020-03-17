Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
Даром. -- закрывают они их из-за опасений "за экологию" -- ну и модно-кльово-молодьожно сейчас возабновляемые источники использовать.
А все эти ветряки да солнечные панели -- они что, прямо из земли растут?
hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
основний мотив статті - атомні погані бо старі, а сонячні хороші бо нові і сучасні. Німеччина іде за зеленими популістами