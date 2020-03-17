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Потужності «зелених» електростанцій
ускладнюють роботу...

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:35

  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:43

  Ethereum написав:
  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html

Даром. -- закрывают они их из-за опасений "за экологию" -- ну и модно-кльово-молодьожно сейчас возабновляемые источники использовать.

А все эти ветряки да солнечные панели -- они что, прямо из земли растут?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:49

  Ethereum написав:
  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
основний мотив статті - атомні погані бо старі, а сонячні хороші бо нові і сучасні.
Німеччина іде за зеленими популістами
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