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Потужності «зелених» електростанцій
ускладнюють роботу...

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:35

  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:43

  Ethereum написав:
  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html

Даром. -- закрывают они их из-за опасений "за экологию" -- ну и модно-кльово-молодьожно сейчас возабновляемые источники использовать.

А все эти ветряки да солнечные панели -- они что, прямо из земли растут?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:49

  Ethereum написав:
  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
основний мотив статті - атомні погані бо старі, а сонячні хороші бо нові і сучасні.
Німеччина іде за зеленими популістами
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:02

  Ethereum написав:Це фашистська пропаганда.


С Вами все в прядке?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:08

  Diman написав:
  Ethereum написав:
  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
основний мотив статті - атомні погані бо старі, а сонячні хороші бо нові і сучасні.
Німеччина іде за зеленими популістами


Так вони можуть собі дозволити купувати втридорого у Франції - коли їх альтернативна не має достатніх потужностей ... А там якраз атомна енергетика ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:29

  Ethereum написав:Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html

В Німеччині треба купувати квоти на викид СО2. Атомні електростанції "зелені", по цьому параметру. Нам теж треба так зробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:57

  Ethereum написав:
  hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать


Це фашистська пропаганда.
Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.

Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.
https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html


ох вже ця категоричність в судженнях. дозволю собі порекомендувати наступне
1) поцікавтеся такими речами з чого виробляють елементи вітрогенераторів і сонячних панелей, наскільки це екологічно, і що з ними потім, після закінчення строку експлуатації роблять, десь попадалася ссилка, що у звязку з відсутністю технологій переробки лопастей вітрогенераторів, їх в, здається, штатах, просто закопують, екологічно так, правда?
2)поцікавтеся що таке шумове забруднення, що з цього думають екологи і чим це може нам загрожувати
3)пропоную вам просто почати сплачувати за е/е по "зеленим" тарифам, а також, за все те, що ви купуєте, виключно з врахуванням цього зеленого тарифу

як вам таке?
wild.tomcat
 
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