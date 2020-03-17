Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
Даром. -- закрывают они их из-за опасений "за экологию" -- ну и модно-кльово-молодьожно сейчас возабновляемые источники использовать.
А все эти ветряки да солнечные панели -- они что, прямо из земли растут?
hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
основний мотив статті - атомні погані бо старі, а сонячні хороші бо нові і сучасні. Німеччина іде за зеленими популістами
hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
основний мотив статті - атомні погані бо старі, а сонячні хороші бо нові і сучасні. Німеччина іде за зеленими популістами
Так вони можуть собі дозволити купувати втридорого у Франції - коли їх альтернативна не має достатніх потужностей ... А там якраз атомна енергетика ...
Ethereum написав:Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
В Німеччині треба купувати квоти на викид СО2. Атомні електростанції "зелені", по цьому параметру. Нам теж треба так зробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
hno3 написав:Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Це фашистська пропаганда. Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.
Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html
ох вже ця категоричність в судженнях. дозволю собі порекомендувати наступне 1) поцікавтеся такими речами з чого виробляють елементи вітрогенераторів і сонячних панелей, наскільки це екологічно, і що з ними потім, після закінчення строку експлуатації роблять, десь попадалася ссилка, що у звязку з відсутністю технологій переробки лопастей вітрогенераторів, їх в, здається, штатах, просто закопують, екологічно так, правда? 2)поцікавтеся що таке шумове забруднення, що з цього думають екологи і чим це може нам загрожувати 3)пропоную вам просто почати сплачувати за е/е по "зеленим" тарифам, а також, за все те, що ви купуєте, виключно з врахуванням цього зеленого тарифу