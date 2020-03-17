Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:20

Ethereum написав: wild.tomcat написав: Ethereum написав:

Це фашистська пропаганда.

Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.



Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.

https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro ... etiku.html Це фашистська пропаганда.Атомні станції збиткові. Недаром Британія і Німеччина закривають їх.Атомна енергія не є "чистою" як її називають. Протягом більш ніж 50 років, вона спокійно забруднює наше повітря, землю, воду і організм та робить також свій внесок в глобальне потепління через викиди CO2 від його будівництва, гірничодобувної промисловості і виробничих операцій.



ох вже ця категоричність в судженнях. дозволю собі порекомендувати наступне

1) поцікавтеся такими речами з чого виробляють елементи вітрогенераторів і сонячних панелей, наскільки це екологічно, і що з ними потім, після закінчення строку експлуатації роблять, десь попадалася ссилка, що у звязку з відсутністю технологій переробки лопастей вітрогенераторів, їх в, здається, штатах, просто закопують, екологічно так, правда?

2)поцікавтеся що таке шумове забруднення, що з цього думають екологи і чим це може нам загрожувати

3)пропоную вам просто почати сплачувати за е/е по "зеленим" тарифам, а також, за все те, що ви купуєте, виключно з врахуванням цього зеленого тарифу



як вам таке? ох вже ця категоричність в судженнях. дозволю собі порекомендувати наступне1) поцікавтеся такими речами з чого виробляють елементи вітрогенераторів і сонячних панелей, наскільки це екологічно, і що з ними потім, після закінчення строку експлуатації роблять, десь попадалася ссилка, що у звязку з відсутністю технологій переробки лопастей вітрогенераторів, їх в, здається, штатах, просто закопують, екологічно так, правда?2)поцікавтеся що таке шумове забруднення, що з цього думають екологи і чим це може нам загрожувати3)пропоную вам просто почати сплачувати за е/е по "зеленим" тарифам, а також, за все те, що ви купуєте, виключно з врахуванням цього зеленого тарифуяк вам таке?



1. З чого була зроблена Чорнобильська та інші? Скільки $ пішло на утримання?

2. Шумове від сонячних -0

3. Я собі поставив для себе і в сусідів нормальний 220-230 струм,а не як було 180-200.



Як Вам таке? 1. З чого була зроблена Чорнобильська та інші? Скільки $ пішло на утримання?2. Шумове від сонячних -03. Я собі поставив для себе і в сусідів нормальний 220-230 струм,а не як було 180-200.

1. На жаль, на 100% ніхто не застрахований, і в світовому масштабі 1 аварія на аес, ну нехай там ще пара-тройка за 50 років, це не той показник, щоб їх не експлуатувати. тим більше що за останніх 35 років тільки фукусіма була, ну і там форс-мажор. так все ж таки з тим що і вітряки і панелі не такі вже і екологічні ви таки згідні?2. ну від панелей немає, а від від вітряків є. подивіться структуру е/е з відновлюваних джерел, починаючи від наших широт і північніше. а заодно і графік погодинного виробітку е/е. до речі, вночі і в похмурі дні як, сидите без е/е, принципово так, чи все ж таки використовуєте е/е з аес?3. радий за вас, що ви поставили. користуйтеся собі на здоровя. я, і багато інших, поставити в мегаполісі в багатоквартирному будинку не можу. як не можуть собі поставити промислові підприємства в необхідних масштабах споживання, а також для коригування добового (і за порою року теж) споживання всеодно необхідно тримати атомки і теплові. так що мене, і перерахованих тут також, цілком влаштовує е/е з аес.