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Потужності «зелених» електростанцій
ускладнюють роботу...

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:12

  777serg87 написав:Зачем государство спонсирует то, что не нужно его же налогоплательщику. Карнавал этого безумия и бесчестья продолжается при любой власти. Браво.


потому что большое кол-во власть имущих, которые могут отгрызть куски земли и перевести их в правильную категорию, очень довольны тарифами и стригут капусту - безрисково. доходность (IRR) например солнечного бизнеса при сегодняшней стоимости оборудования - выше 25% годовых в евро.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:41

Re: Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу..

  Ethereum написав:Я собі поставив для себе і в сусідів нормальний 220-230 струм,а не як було 180-20
Може шановний просвітить нас: а скільки його 230 коштує за 1 кВт/год? Та що він використовує, вночі (або коли вітер не дме, бо не розповів, що встановлено)...
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:26

платить за зельоное липиздричество 1.20 грн и все проблемы улетучатся. и народу дешевле выйдет.
а ахметова этапировать в днр, нехай там строит свои СЭС, шоб тут не бухтел.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:32

  Radon написав:
  Ethereum написав:Я собі поставив для себе і в сусідів нормальний 220-230 струм,а не як було 180-20
Може шановний просвітить нас: а скільки його 230 коштує за 1 кВт/год? Та що він використовує, вночі (або коли вітер не дме, бо не розповів, що встановлено)...


Просвічу шановного що я відрізав повністю споживання російського газу та споживаю е/е для власного опалення. Сусіди задоволені бо немає обривів за останні пів року.
І не порівнюйте нас з Ахметовим,який на цьому мільйони піднімає.
Ще питання ? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:36

Ethereum, но ночью мы с соседями потребляем э/э произведенную на АЭС, егеж?
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