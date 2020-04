Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:12

777serg87 написав: Зачем государство спонсирует то, что не нужно его же налогоплательщику. Карнавал этого безумия и бесчестья продолжается при любой власти. Браво. Зачем государство спонсирует то, что не нужно его же налогоплательщику. Карнавал этого безумия и бесчестья продолжается при любой власти. Браво.



потому что большое кол-во власть имущих, которые могут отгрызть куски земли и перевести их в правильную категорию, очень довольны тарифами и стригут капусту - безрисково. доходность (IRR) например солнечного бизнеса при сегодняшней стоимости оборудования - выше 25% годовых в евро. потому что большое кол-во власть имущих, которые могут отгрызть куски земли и перевести их в правильную категорию, очень довольны тарифами и стригут капусту - безрисково. доходность (IRR) например солнечного бизнеса при сегодняшней стоимости оборудования - выше 25% годовых в евро.

