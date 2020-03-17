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Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:12
777serg87 написав:
Зачем государство спонсирует то, что не нужно его же налогоплательщику. Карнавал этого безумия и бесчестья продолжается при любой власти. Браво.
потому что большое кол-во власть имущих, которые могут отгрызть куски земли и перевести их в правильную категорию, очень довольны тарифами и стригут капусту - безрисково. доходность (IRR) например солнечного бизнеса при сегодняшней стоимости оборудования - выше 25% годовых в евро.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:41
Ethereum написав:
Я собі поставив для себе і в сусідів нормальний 220-230 струм,а не як було 180-20
Може шановний просвітить нас: а скільки його 230 коштує за 1 кВт/год? Та що він використовує, вночі (або коли вітер не дме, бо не розповів, що встановлено)...
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:26
платить за зельоное липиздричество 1.20 грн и все проблемы улетучатся. и народу дешевле выйдет.
а ахметова этапировать в днр, нехай там строит свои СЭС, шоб тут не бухтел.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:32
Radon написав: Ethereum написав:
Я собі поставив для себе і в сусідів нормальний 220-230 струм,а не як було 180-20
Може шановний просвітить нас: а скільки його 230 коштує за 1 кВт/год? Та що він використовує, вночі (або коли вітер не дме, бо не розповів, що встановлено)...
Просвічу шановного що я відрізав повністю споживання російського газу та споживаю е/е для власного опалення. Сусіди задоволені бо немає обривів за останні пів року.
І не порівнюйте нас з Ахметовим,який на цьому мільйони піднімає.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:36
Ethereum, но ночью мы с соседями потребляем э/э произведенную на АЭС, егеж?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:02
RomanTik написав:Ethereum
, но ночью мы с соседями потребляем э/э произведенную на АЭС, егеж?
А чого не продавати її в Польщу і Венгрію без прокладки % олігархам?
Згіден що тариф сумнівний,але його ПР зробила. От нехай відповідають ті хто за них голосував ,потім за зелених...
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:42
Ethereum написав:
А чого не продавати її в Польщу і Венгрію без прокладки % олігархам?
Згіден що тариф сумнівний,але його ПР зробила. От нехай відповідають ті хто за них голосував ,потім за зелених...
По пунктам:
1) на Европу продається тільки електрика с "Бурштинського острова". Якщо Ви думаєте, що можна будь-яку електрику з розетки чи АЄС повернути на Европу і продати, то маю Вас розчатувати - електроенергію чумаданами чи вагонами не продають, а тільки по дротам, а там дуже багато параметрів яким потрібно відповідати (напруга, синфазність та інше).
2) Що до тарифів, то повністю з Вами погоджусь - всю цю штуку з зеленим тарифом вигадали два брати Клюєви, Андрій та Сергій, в той час депутати від Партії Регіонів. Це була типова "кормушка з бюджету". І наступний Президент повинен був її відразу прихлопнути, але в Пороха виявилися на цю кормушку свої плани, а ось ЗеЛя зовсім "берега попутав".
Шкода, що живемо с вами в олігархічній країні... життя воно одне, іншого не буде... дуже шкода...
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:48
LutsMan написав: Ethereum написав:
А чого не продавати її в Польщу і Венгрію без прокладки % олігархам?
Згіден що тариф сумнівний,але його ПР зробила. От нехай відповідають ті хто за них голосував ,потім за зелених...
По пунктам:
1) на Европу продається тільки електрика с "Бурштинського острова". Якщо Ви думаєте, що можна будь-яку електрику з розетки чи АЄС повернути на Европу і продати, то маю Вас розчатувати - електроенергію чумаданами чи вагонами не продають, а тільки по дротам, а там дуже багато параметрів яким потрібно відповідати (напруга, синфазність та інше).
2) Що до тарифів, то повністю з Вами погоджусь - всю цю штуку з зеленим тарифом вигадали два брати Клюєви, Андрій та Сергій, в той час депутати від Партії Регіонів. Це була типова "кормушка з бюджету". І наступний Президент повинен був її відразу прихлопнути, але в Пороха виявилися на цю кормушку свої плани, а ось ЗеЛя зовсім "берега попутав".
Шкода, що живемо с вами в олігархічній країні... життя воно одне, іншого не буде... дуже шкода...
От Ви самі і сказали,що треба дроти,робоча сила і нагляд і залплати всім,утримання АЕС. І яка тоді буде реальна ціна? 5 гр? В майбутньому не має бути ядерної технології,з чим треба покінчити раз і назавжди. Кормушку для промислових треба закрити,але зеня не хоче...
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