Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:31

Ethereum написав: От Ви самі і сказали,що треба дроти,робоча сила і нагляд і залплати всім,утримання АЕС. От Ви самі і сказали,що треба дроти,робоча сила і нагляд і залплати всім,утримання АЕС.

Ethereum написав: І яка тоді буде реальна ціна? 5 гр? І яка тоді буде реальна ціна? 5 гр?

Ethereum написав: В майбутньому не має бути ядерної технології,з чим треба покінчити раз і назавжди. В майбутньому не має бути ядерної технології,з чим треба покінчити раз і назавжди.

Для будь-якої електрики потрібні дроти, хоч зеленої, хоч з АЄС - це не аргумент. І персонал завжди хоче "на хліб з маслом" - теж не аргумент.Справа не ціні! Зрозумійте це кінець-кінцем! А в тому, що нас з Вами примушують платити за "зелену" елекрику в ПЯТЬ (!!!) разів дорожче, ніж є альтернатива. Ось це саме обурливе в цій ситуації. Ось уявіть собі на секундочку, что Ви прийшли на ринок та хочете купити сиру, наприклад, а Вам кажусь, що ось звичайний сир з молока за 200 грн/кг, а ось чудодійний сир з єкологічної зеленої енергіїї, але за 1000 гр/кг. Мабудь, Ви купите по 1000 грн, правда!?Поки термоядерний синтез не виведений в промислову площину, у людства просто немає альтернативи по якості, потужності та стабільності ніж АЄС. І досить літати в "зелених хмарах". Достатньо поставити собі СЄС, пожити на ній 5-6 років, поки здохнуть акуми (деградують!) і потім порахувати, що Вам вартувала "вся ця радість" - кажу з власного досвіду.