Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:23
Radon Так відповіді і немае. Собівартість, з врахуванням обладнання, і роботи - десь близько 4...5 грн., а якщо поставити акумулятори- собівартість ще більша.Вночі - або живлення від мереж, або аккумулятори ( що дорого). А ще ремонти, обслуговування,заміна аккумуляторів, блискавки . Все набагато гірше, ніж описують.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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