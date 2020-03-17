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Додано: Суб 11 кві, 2020 11:23
Radon Так відповіді і немае. Собівартість, з врахуванням обладнання, і роботи - десь близько 4...5 грн., а якщо поставити акумулятори- собівартість ще більша.Вночі - або живлення від мереж, або аккумулятори ( що дорого). А ще ремонти, обслуговування,заміна аккумуляторів, блискавки . Все набагато гірше, ніж описують.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:55
Пока беру з мережі,але скоро не буду.
Цей час прийде ,як електрокари.
Зате від москалів незалежний як всі з газом.
Оплати за зелений тариф менші від того що краде Бєня і Кернес і іже с німі...
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:35
Re: Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу..
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:44
Споживання зимою -3000квт,електроопалення. Акуми прості ,тільки для колектора і води. Поки 3 роки працюють,але то як резерв.Зараз є Bud круті акуми. Так вони дорогі. Але там ресурс 6000раз і 95% вроді.
От чому держава і ці атомні жалуються,а не купляють потужні акуми?? Підскажу ,бо вигідніше купити газ,нафту і взяти % собі в кишеню.
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