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Потужності «зелених» електростанцій
ускладнюють роботу...

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:23

Radon Так відповіді і немае. Собівартість, з врахуванням обладнання, і роботи - десь близько 4...5 грн., а якщо поставити акумулятори- собівартість ще більша.Вночі - або живлення від мереж, або аккумулятори ( що дорого). А ще ремонти, обслуговування,заміна аккумуляторів, блискавки . Все набагато гірше, ніж описують.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:55

  Radon написав:Ethereum Шановний не дав відповідь на поставлене питання: яка вартість його киловату??? Де він бере енергію, коли "зеленка" не працює??? До чого тут те руде створіння... Ви ж від нього незалежні!


Пока беру з мережі,але скоро не буду.
Цей час прийде ,як електрокари.
Зате від москалів незалежний як всі з газом.
Оплати за зелений тариф менші від того що краде Бєня і Кернес і іже с німі...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:35

Re: Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу..

  Ethereum написав:Пока беру з мережі,але скоро не буду.

Якщо не секрет - які у Вас акуми, скільки, їхній вік зараз ? Витрати електрики на місяць?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:44

  LutsMan написав:
  Ethereum написав:Пока беру з мережі,але скоро не буду.

Якщо не секрет - які у Вас акуми, скільки, їхній вік зараз ? Витрати електрики на місяць?


Споживання зимою -3000квт,електроопалення. Акуми прості ,тільки для колектора і води. Поки 3 роки працюють,але то як резерв.Зараз є Bud круті акуми. Так вони дорогі. Але там ресурс 6000раз і 95% вроді.
От чому держава і ці атомні жалуються,а не купляють потужні акуми?? Підскажу ,бо вигідніше купити газ,нафту і взяти % собі в кишеню.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 08:33

  Ethereum написав:Споживання зимою -3000квт,електроопалення.

На місяць ? Круто! Тобто 100 кВт на добу. Якось важко віриться, що сонячні панелі взимку, при короткому світловому дні дадуть хоч близько до 100 кВт на добу. Яка встановлена потужність панелей ? Скільки берете за добу/місяць взимку з загальної мережі ?

  Ethereum написав: Акуми прості ,тільки для колектора і води. Поки 3 роки працюють,але то як резерв.Зараз є Bud круті акуми. Так вони дорогі. Але там ресурс 6000раз і 95% вроді.


Не знайшов інформації по акумах Bud. Хоча в гуглі мене ще не забанили :) Можна якесь посилання, або конкретнішу модель ?[/quote]

  Ethereum написав:От чому держава і ці атомні жалуються,а не купляють потужні акуми?? Підскажу ,бо вигідніше купити газ,нафту і взяти % собі в кишеню.

Тому що інвестиції в цій країні - це дуже ризикова справа, а великі грошу такого не полюбляють, тому ніхно не йде до нас. А місцеві "временщики" тільки думають як хапнути та втікти в теплі краї. Та Ви й самі все розумієте, що я тут пояснюю...:(
LutsMan
 
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