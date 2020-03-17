Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

Додано: Суб 11 кві, 2020 11:23

Radon Так відповіді і немае. Собівартість, з врахуванням обладнання, і роботи - десь близько 4...5 грн., а якщо поставити акумулятори- собівартість ще більша.Вночі - або живлення від мереж, або аккумулятори ( що дорого). А ще ремонти, обслуговування,заміна аккумуляторів, блискавки . Все набагато гірше, ніж описують.