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Додано: Суб 11 кві, 2020 11:23
Radon Так відповіді і немае. Собівартість, з врахуванням обладнання, і роботи - десь близько 4...5 грн., а якщо поставити акумулятори- собівартість ще більша.Вночі - або живлення від мереж, або аккумулятори ( що дорого). А ще ремонти, обслуговування,заміна аккумуляторів, блискавки . Все набагато гірше, ніж описують.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:55
Пока беру з мережі,але скоро не буду.
Цей час прийде ,як електрокари.
Зате від москалів незалежний як всі з газом.
Оплати за зелений тариф менші від того що краде Бєня і Кернес і іже с німі...
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:35
Re: Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу..
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:44
Споживання зимою -3000квт,електроопалення. Акуми прості ,тільки для колектора і води. Поки 3 роки працюють,але то як резерв.Зараз є Bud круті акуми. Так вони дорогі. Але там ресурс 6000раз і 95% вроді.
От чому держава і ці атомні жалуються,а не купляють потужні акуми?? Підскажу ,бо вигідніше купити газ,нафту і взяти % собі в кишеню.
Додано: Пон 13 кві, 2020 08:33
На місяць ? Круто! Тобто 100 кВт на добу. Якось важко віриться, що сонячні панелі взимку, при короткому світловому дні дадуть хоч близько до 100 кВт на добу. Яка встановлена потужність панелей ? Скільки берете за добу/місяць взимку з загальної мережі ?
Не знайшов інформації по акумах Bud. Хоча в гуглі мене ще не забанили Можна якесь посилання, або конкретнішу модель ?[/quote]
Тому що інвестиції в цій країні - це дуже ризикова справа, а великі грошу такого не полюбляють, тому ніхно не йде до нас. А місцеві "временщики" тільки думають як хапнути та втікти в теплі краї. Та Ви й самі все розумієте, що я тут пояснюю...
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:52
Складаеться враження, що власник панелей - не завжди корректно описуе.
Тому -3000квт, це напевно 3кВт/час (12 панелей), і якого взимку хватить на обігрів максимум одніеї невеликої кімнати. Продавати єлектрику по 5грн.- уже не буде що, так як продаеться різниця потужності.
А зберігання великої кількості єлектроєнергії в традиційних аккумуляторах - це рівень молодших класів школи.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Пон 13 кві, 2020 12:18
мало того, ще й в тих паршиво вчилися. складається враження, що люди не зовсім розуміють про що пишуть. чи то рожеві окуляри заважають, в кращому випадку, чи щось інше, навіть не знаю що і сказати. сучасний реактор аес дає 1000-1500 МВт, вся "зелена" енергетика дає як 4-5 ректорів і по космічній ціні. це по 1е. по 2е, де брати балансуючі потужності, коли темно і безвітряно? акумулятори? рожевоокулярники розуміють той факт, які масштаби акумуляторів потрібні? і невже думають що це так екологічно? скільки літію і суміжних копалин потрібно добувати, це які ж розриті карєри? і літій доволі токсичний матеріал сам по собі. а виготовлення і утилізація акумуляторів? прямо все таке зелено, що аж дух перехоплює. і ще такий аспект. у випадку росту виробництва акумуляторів і як наслідок споживання літію, ціна ж на нього буде рости, при чому значно рости. нафта теж колись коштувала копійки. якщо нафту і газ вважають засобами політичного впливу, що заважає стати таким літію, замінивши нафту і газ? яка тоді принципова різниця що - нафта, газЮ літій чи що там ще може бути? і знову таки повертаючись до ціни - нашій, стоячій на колінах (і ліктях ) економіці потрібна дешева (ще раз - дешева) електроенергія, щоб хоч не те що, встати, а хоча б не лягти зовсім. і гра в зелену енергетику - це трохи не те, що допоможе в цьому.
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