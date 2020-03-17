Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

Додано: Пон 13 кві, 2020 12:18

zloy_ukr написав: Складаеться враження, що власник панелей - не завжди корректно описуе.

Тому -3000квт, це напевно 3кВт/час (12 панелей), і якого взимку хватить на обігрів максимум одніеї невеликої кімнати. Продавати єлектрику по 5грн.- уже не буде що, так як продаеться різниця потужності.

А зберігання великої кількості єлектроєнергії в традиційних аккумуляторах - це рівень молодших класів школи. Складаеться враження, що власник панелей - не завжди корректно описуе.Тому -3000квт, це напевно 3кВт/час (12 панелей), і якого взимку хватить на обігрів максимум одніеї невеликої кімнати. Продавати єлектрику по 5грн.- уже не буде що, так як продаеться різниця потужності.А зберігання великої кількості єлектроєнергії в традиційних аккумуляторах - це рівень молодших класів школи.

мало того, ще й в тих паршиво вчилися. складається враження, що люди не зовсім розуміють про що пишуть. чи то рожеві окуляри заважають, в кращому випадку, чи щось інше, навіть не знаю що і сказати. сучасний реактор аес дає 1000-1500 МВт, вся "зелена" енергетика дає як 4-5 ректорів і по космічній ціні. це по 1е. по 2е, де брати балансуючі потужності, коли темно і безвітряно? акумулятори?рожевоокулярники розуміють той факт, які масштаби акумуляторів потрібні? і невже думають що це так екологічно? скільки літію і суміжних копалин потрібно добувати, це які ж розриті карєри? і літій доволі токсичний матеріал сам по собі. а виготовлення і утилізація акумуляторів? прямо все таке зелено, що аж дух перехоплює. і ще такий аспект. у випадку росту виробництва акумуляторів і як наслідок споживання літію, ціна ж на нього буде рости, при чому значно рости. нафта теж колись коштувала копійки. якщо нафту і газ вважають засобами політичного впливу, що заважає стати таким літію, замінивши нафту і газ? яка тоді принципова різниця що - нафта, газЮ літій чи що там ще може бути? і знову таки повертаючись до ціни - нашій, стоячій на колінах (і ліктях) економіці потрібна дешева (ще раз -) електроенергія, щоб хоч не те що, встати, а хоча б не лягти зовсім. і гра в зелену енергетику - це трохи не те, що допоможе в цьому.