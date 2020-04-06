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Авіакомпанія Коломойського
просить у держави $50 млн...

Авіакомпанія Коломойського просить у держави $50 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:04

Авіакомпанія Коломойського просить у держави $50 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія МАУ, яка належить Ігорю Коломойському, просить, аби держава видала їй стабілізаційний кредит на суму близько 50 мільйонів доларів під пільгові 5-6% річних для того, аби вона могла пережити кризу.

Дивися повний текст Авіакомпанія Коломойського просить у держави $50 млн кредиту на пільгових умовах.
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