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Авіакомпанія Коломойського просить у держави $50 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:04
Пропонуємо до обговорення:
Компанія МАУ, яка належить Ігорю Коломойському, просить, аби держава видала їй стабілізаційний кредит на суму близько 50 мільйонів доларів під пільгові 5-6% річних для того, аби вона могла пережити кризу.
Дивися повний текст Авіакомпанія Коломойського просить у держави $50 млн кредиту на пільгових умовах
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