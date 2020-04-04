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У Мінсоцполітики уточнили
терміни виплат допомоги...

У Мінсоцполітики уточнили терміни виплат допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:11

У Мінсоцполітики уточнили терміни виплат допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
Одноразова допомога у розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам надійде відразу після того, як уряд прийме зміни в державний бюджет.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики уточнили терміни виплат допомоги пенсіонерам.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:11

А на какие карты выплачивается помощь? На пенсионную или, в нашем случае, Карту киевлянина? Имею в виду доплату в 500 грн. по возрасту.
Hella
 
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