Одноразова допомога у розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам надійде відразу після того, як уряд прийме зміни в державний бюджет.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики уточнили терміни виплат допомоги пенсіонерам.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:11
У Мінсоцполітики уточнили терміни виплат допомоги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики уточнили терміни виплат допомоги пенсіонерам.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:11
А на какие карты выплачивается помощь? На пенсионную или, в нашем случае, Карту киевлянина? Имею в виду доплату в 500 грн. по возрасту.
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