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АРМА провалив аудит. Рахункова
палата заявила про...

АРМА провалив аудит. Рахункова палата заявила про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:04

АРМА провалив аудит. Рахункова палата заявила про...

Пропонуємо до обговорення:
. Про це йдеться в звіті за результатами аудиту Рахункової палати (РП).

Дивися повний текст АРМА провалив аудит. Рахункова палата заявила про корупційні ризики.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:04

Ну и что дальше , кто - то понесет наказание . Бла бла бла....
olgakosuk
 
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