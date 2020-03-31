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АРМА провалив аудит. Рахункова палата заявила про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
. Про це йдеться в звіті за результатами аудиту Рахункової палати (РП).
Дивися повний текст АРМА провалив аудит. Рахункова палата заявила про корупційні ризики
.
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R2
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:04
Ну и что дальше , кто - то понесет наказание . Бла бла бла....
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olgakosuk
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