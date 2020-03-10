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Google додала в Chrome функцію групування вкладок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Попри те що менше як місяць тому Google оголосила про тимчасову зупинку оновлень для Chrome, компанія випустила чергове оновлення браузера за номером 81.
Дивися повний текст Google додала в Chrome функцію групування вкладок
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:05
Давно є в Opera та Vivaldi.
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