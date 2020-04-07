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АМКУ дозволив Ярославському
придбати банк Пінчука

АМКУ дозволив Ярославському придбати банк Пінчука
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06

АМКУ дозволив Ярославському придбати банк Пінчука

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет дозволив ексспіввласнику Укрсиббанку, бізнесмену Олександру Ярославському придбати понад 50% акцій Банку Кредит Дніпро, що належить Віктору Пінчуку.

Дивися повний текст АМКУ дозволив Ярославському придбати банк Пінчука.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06

розвів BNP Pariba на гроші і шикує.
продав французам збитковий банк(кредитний портфель - дуте повне фуфло) за справжні гроші.
цікаво, що з пінчуківським зробить?
igorbuda52
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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