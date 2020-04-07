Антимонопольний комітет дозволив ексспіввласнику Укрсиббанку, бізнесмену Олександру Ярославському придбати понад 50% акцій Банку Кредит Дніпро, що належить Віктору Пінчуку.
Дивися повний текст АМКУ дозволив Ярославському придбати банк Пінчука.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06
АМКУ дозволив Ярославському придбати банк Пінчука
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ дозволив Ярославському придбати банк Пінчука.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06
розвів BNP Pariba на гроші і шикує.
продав французам збитковий банк(кредитний портфель - дуте повне фуфло) за справжні гроші.
цікаво, що з пінчуківським зробить?
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