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Мережі супермаркетів погодилися знизити ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:07
Пропонуємо до обговорення:
З метою стабілізації цін на час карантину в Україні супермаркети погодилися знизити націнку на продукти першої необхідності.
Дивися повний текст Мережі супермаркетів погодилися знизити ціни на продукти, – АМКУ
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R2
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:07
а що, на бензин вже знизили?
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igorbuda52
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