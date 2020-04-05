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Мережі супермаркетів
погодилися знизити ціни на...

Мережі супермаркетів погодилися знизити ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:07

Мережі супермаркетів погодилися знизити ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
З метою стабілізації цін на час карантину в Україні супермаркети погодилися знизити націнку на продукти першої необхідності.

Дивися повний текст Мережі супермаркетів погодилися знизити ціни на продукти, – АМКУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:07

а що, на бензин вже знизили?
igorbuda52
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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