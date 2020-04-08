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Андрій Домрачов: карантин і
податки. Що змінюється для...

Андрій Домрачов: карантин і податки. Що змінюється для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:40

Андрій Домрачов: карантин і податки. Що змінюється для...

Пропонуємо до обговорення:
На відміну від підприємств європейських країн, в Україні податки в будь-якому випадку доведеться платити - податкові канікули нам не світять.

Дивися повний текст Андрій Домрачов: карантин і податки. Що змінюється для бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:40

Опять громкое слово "Для бизнеса" - а реально сделали только для торговых сетей, которые массово уклоняются от налогов через ФОПов! А для малого бизнеса - юридических лиц - традиционно НИЧЕГО !!! Простой пример : юр-лицо неплательщик НДС (с полной бухгалтерией) ограничение по обороту 1 млн. грн. (!!!) - ФОП 2-й группы, по новому закону, 5 млн.грн и бухгалтерия в тетрадке (!) плюс свободный вывод денег в наличность!!! О каком бизнесе идет речь? Вывод один : все действия поощряют "ОБНАЛ" и все.
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:16

Работу остановили. Процент по кредитам плати, с отсрочкой, но плати, а по лизингу даже отсрочки нет.
KTB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:34

Сначала вы нам дороги инфраструктуру и достойные зарплаты. И только потом мы вам - налоги...
KULANDALE
 
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