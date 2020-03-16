Про це написав глава МВС України Арсен Аваков.
Дивися повний текст Аваков розповів, за що жити українцям на карантині.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:13
Аваков розповів, за що жити українцям на карантині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков розповів, за що жити українцям на карантині.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:13
А 73% опитаних зізналися, що запасів заощаджень у них максимум на місяць
це вже якась магічна цифра
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