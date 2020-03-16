Про це написав глава МВС України Арсен Аваков.
Дивися повний текст Аваков розповів, за що жити українцям на карантині.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:13
Аваков розповів, за що жити українцям на карантині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков розповів, за що жити українцям на карантині.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:13
А 73% опитаних зізналися, що запасів заощаджень у них максимум на місяць
це вже якась магічна цифра
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:42
Re: Аваков розповів, за що жити українцям на карантині
А... Я не понял это выступал Аваков или "капитан очевидность"?
Не знаю почему, но после прочтения, мне вспомнился анекдот...
Волк (В) открыл в лесу новый магазин, продуктовый.
Заяц (З) пришел сделать покупки.
У них возник следующий разговор...
З - мне нужно килограм соли.
В - соль есть, но тут какое дело, соль только в большой упаковке, а я только открыл магазин и весы ещё не установил. Ровно килограм взвесить не смогу.
З - но мне нужно ровно кило, да и как расчитываться, а вдруг Ти мне меньше даш?
В - ну, давай я тебе на глаз насыплю.
З - на Ху...й себе насыпь собака бешеная!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:44
как оно зелебобикам, когда всем на свете командует худший порошенковский министр и шавки коломойского? здобули гг
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:28
Математика, сколько или какой % пенсионеров получают пенсию ниже 5000???)))))))))
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