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Visa збільшила ліміт для безконтактних платежів без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 10 квітня, Visa оголосила про збільшення лімітів для безконтактних транзакцій, при проведенні яких не потрібна автентифікація власника картки. Для України цей ліміт збільшений до 1500 гривень.
Дивися повний текст Visa збільшила ліміт для безконтактних платежів без введення ПІН-коду
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