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Visa збільшила ліміт для
безконтактних платежів без...

Visa збільшила ліміт для безконтактних платежів без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:29

Visa збільшила ліміт для безконтактних платежів без...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 10 квітня, Visa оголосила про збільшення лімітів для безконтактних транзакцій, при проведенні яких не потрібна автентифікація власника картки. Для України цей ліміт збільшений до 1500 гривень.

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