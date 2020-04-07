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Нарахування за опалення і гарячу
воду в Києві знизили на...

Нарахування за опалення і гарячу воду в Києві знизили на...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:43

Нарахування за опалення і гарячу воду в Києві знизили на...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість тепла та гарячого водопостачання в платіжках за березень для киян знижена майже на третину.

Дивися повний текст Нарахування за опалення і гарячу воду в Києві знизили на третину.
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