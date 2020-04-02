Депутати пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.
Дивися повний текст В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:28
В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...
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Дивися повний текст В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.
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