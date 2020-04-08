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В уряді пропонують до кінця
року зменшити податки для...

В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:28

В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.

Дивися повний текст В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.
R2
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Себе повышайте налоги, я и так очень много их плачу!
oleg_2020
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:56

ОМГ ! Ну ничему не учатся ! Ну будет и дальше вместо одной конторы 100500 ПП-шников.
Nickoss1
 
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