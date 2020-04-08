Депутати пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.
Дивися повний текст В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:28
В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для малого бізнесу та збільшити для великого.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:56
ОМГ ! Ну ничему не учатся ! Ну будет и дальше вместо одной конторы 100500 ПП-шников.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:06
Освободить от налогов надо тех, кто не работал во время карантина, а не всех подряд. А если те магазины, которые сейчас работают и получают сверх прибыль, а они разбиты на ПП, то они должны платить все налоги. Не все пенсионеры нищие, есть такие на кого дети оформили ПП, чтобы не платить ЕСВ. Есть те, кто работает или торгует на рынке своей продукцией из теплиц, очень прилично зарабатывает. То есть надо помочь тем, кто действительно в этом нуждается. А большой бизнес должен платить.
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