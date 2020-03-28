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Українці повертають гроші
до банків — НБУ (відео)

Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:50

Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України зафіксували збільшення притоку вкладів українців до банківського сектору.

Дивися повний текст Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:51

Да ладно? Чо правда дурачки появились?
Ой чую джинса, да разводняк..
Пока отдают надо брать, и менять на зелёный пока курс позволяет..
amorroma_amorroma
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