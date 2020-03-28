У Національному банку України зафіксували збільшення притоку вкладів українців до банківського сектору.
Дивися повний текст Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео).
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:50
Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео).
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:52
Re: Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)
В минулому тижні забрали депозитів на 2.3 млрд грв. А цього тижня - понесли в банки? Щось не дуже віриться.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:07
Re: Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)
А почему нет ? Это же наши люди Да и накупили облигаций, я так понимаю не дураки же их покупали, значит или знают, или есть договоренности и курс под них будут подгонять, главное вовремя выйти из гривны.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:46
Прямо в следующей теме, в Харькове украинцы забирают деньги из банка.Кому верить?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:00
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