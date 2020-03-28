RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці повертають гроші
до банків — НБУ (відео)

Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:50

Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України зафіксували збільшення притоку вкладів українців до банківського сектору.

Дивися повний текст Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94598
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:52

Re: Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)

В минулому тижні забрали депозитів на 2.3 млрд грв. А цього тижня - понесли в банки? Щось не дуже віриться.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 20.03.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:07

Re: Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)

  ricardo написав:В минулому тижні забрали депозитів на 2.3 млрд грв. А цього тижня - понесли в банки? Щось не дуже віриться.


А почему нет ? Это же наши люди :) Да и накупили облигаций, я так понимаю не дураки же их покупали, значит или знают, или есть договоренности и курс под них будут подгонять, главное вовремя выйти из гривны.
Igorten
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 01.11.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:46

Прямо в следующей теме, в Харькове украинцы забирают деньги из банка.Кому верить?
finua
 
Повідомлень: 82
З нами з: 25.12.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:00

  finua написав:Прямо в следующей теме, в Харькове украинцы забирают деньги из банка.Кому верить?

ну что тут непонятного - в Харькове украинцы забирают деньги из банка, а в Киеве(Чернигове, ....) несут деньги в банк.
деньги, причём, те же. :)
19yuriy91
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 15.09.12
Подякував: 239 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прем'єр анонсував у травні "рестарт економіки" (відео)
R2 » П'ят 03 кві, 2020 18:34
4 336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 11:02
svyatoslav_hromyak
Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ
R2 » Чет 02 кві, 2020 11:24
4 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 22:50
klukvova
Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео)
R2 » Суб 28 бер, 2020 15:31
4 413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 21:38
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16617)
10.04.2020 18:18
EximBonus Bot (1405)
10.04.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.