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Українці повертають гроші
до банків — НБУ (відео)

Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:50

Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України зафіксували збільшення притоку вкладів українців до банківського сектору.

Дивися повний текст Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:52

Re: Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)

В минулому тижні забрали депозитів на 2.3 млрд грв. А цього тижня - понесли в банки? Щось не дуже віриться.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:07

Re: Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)

  ricardo написав:В минулому тижні забрали депозитів на 2.3 млрд грв. А цього тижня - понесли в банки? Щось не дуже віриться.


А почему нет ? Это же наши люди :) Да и накупили облигаций, я так понимаю не дураки же их покупали, значит или знают, или есть договоренности и курс под них будут подгонять, главное вовремя выйти из гривны.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:46

Прямо в следующей теме, в Харькове украинцы забирают деньги из банка.Кому верить?
finua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:00

  finua написав:Прямо в следующей теме, в Харькове украинцы забирают деньги из банка.Кому верить?

ну что тут непонятного - в Харькове украинцы забирают деньги из банка, а в Киеве(Чернигове, ....) несут деньги в банк.
деньги, причём, те же. :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:17

новости от накурившихся ? и где травку такую достают ?
Напишите методичку хоть, чтоб в одном русле писали. А то "нет денег кушать не за что".. то "куча денег девать некуда"
Марта
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:11

многие несут в банки, потому что сейчас начнётся попа в стране: куча уволенных + куча заробитчан безработных, то есть преступность вырастет со стороны голодных людей и лучше деньги хранить в банке...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:52

  maksymzp88 написав:многие несут в банки, потому что сейчас начнётся попа в стране: куча уволенных + куча заробитчан безработных, то есть преступность вырастет со стороны голодных людей и лучше деньги хранить в банке...

бред
BIGor
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