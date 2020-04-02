Мінохорони здоров'я дозволило аптекам продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.
Дивися повний текст Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:29
Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:55
Это для азартных, называется попробуй угадай, есть у тебя вирус или нет Вот интересно при продаже, там будет писаться % вероятности, или что то типа - "вы используете его на свой страх и риск и производитель не несет ответственности за результаты" ?
Но ход мысли борцов с вирусом мне нравится, срубить денег на бесполезном тесте, это высший пилотаж.
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