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Аптеки офіційно можуть
продавати експрес-тести для...

Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:29

Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...

Пропонуємо до обговорення:
Мінохорони здоров'я дозволило аптекам продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.

Дивися повний текст Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:29

Это те которые половина не работают???? И какова цена???
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:55

  Галина441 написав:Это те которые половина не работают???? И какова цена???

Это для азартных, называется попробуй угадай, есть у тебя вирус или нет :) Вот интересно при продаже, там будет писаться % вероятности, или что то типа - "вы используете его на свой страх и риск и производитель не несет ответственности за результаты" ? ;)
Но ход мысли борцов с вирусом мне нравится, срубить денег на бесполезном тесте, это высший пилотаж. И самое главное забыл, а зачем нужно его покупать если нечем лечить ???
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:04

Набрали говна бракованного, теперь девать некуда.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:08

  Igorten написав:в с вирусом мне нравится, срубить денег на бесполезном тесте, это высший пилотаж. И самое главное забыл, а зачем нужно его покупать если нечем лечить ???


Коронавирус лечить нечем, но осложнения от него ведь лечат. К тому же владея информацией о заболевании можно попробовать уберечь родных и знакомых, с которыми проживаете или контактируете. Например самоизолироваться от тех, с кем контактируете. Если живете отшельником и вообще никуда не выходите уже месяц, то вам точно незачем проверяться.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:13

  Галина441 написав:Это те которые половина не работают???? И какова цена???

вчера на Воздухофлотском видел по 526.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:15

В аптеках Киева уже в наличии украинского производства компания специализируется как я понял на различных тестах . Вот их офиц магазин можно и там купить https://medbioshop.com.ua/tovar_62996/
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:29

  olgerd написав:В аптеках Киева уже в наличии украинского производства компания специализируется как я понял на различных тестах . Вот их офиц магазин можно и там купить https://medbioshop.com.ua/tovar_62996/


Вот там хорошо было расписано про "эффективность" подобных тестов:
https://strana.ua/articles/analysis/257 ... itaja.html

примерно такая

Зображення
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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