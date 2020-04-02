Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...

Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:22

Евгений Н. написав: Коронавирус лечить нечем, но осложнения от него ведь лечат. К тому же владея информацией о заболевании можно попробовать уберечь родных и знакомых, с которыми проживаете или контактируете. Коронавирус лечить нечем, но осложнения от него ведь лечат. К тому же владея информацией о заболевании можно попробовать уберечь родных и знакомых, с которыми проживаете или контактируете.

Не буду с вами спорить, но я это вижу так. Первое покупая тест вы играете в рулетку, допустим вы выиграли, то есть у вас есть вирус, но теперь это нужно подтвердить в лаборатории. Подтвердили. Если у вас легкая форма, я думаю вам просто скажут идти домой и там сидеть, никто вами заниматься не будет. Ну а если вам реально будет хренова то вам все и так сделают бесплатно. Что до родных, если вы уже заражены, то вероятность что в вашем доме все больны думаю 99% и поздно пить боржоми. А если симптомов нет, вы же не миллионер тестироваться каждый день.Здоровья, не болейте.