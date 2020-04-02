Мінохорони здоров'я дозволило аптекам продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.
Дивися повний текст Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:29
Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для виявлення COVID-19.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:55
Это для азартных, называется попробуй угадай, есть у тебя вирус или нет Вот интересно при продаже, там будет писаться % вероятности, или что то типа - "вы используете его на свой страх и риск и производитель не несет ответственности за результаты" ?
Но ход мысли борцов с вирусом мне нравится, срубить денег на бесполезном тесте, это высший пилотаж. И самое главное забыл, а зачем нужно его покупать если нечем лечить ???
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:08
Коронавирус лечить нечем, но осложнения от него ведь лечат. К тому же владея информацией о заболевании можно попробовать уберечь родных и знакомых, с которыми проживаете или контактируете. Например самоизолироваться от тех, с кем контактируете. Если живете отшельником и вообще никуда не выходите уже месяц, то вам точно незачем проверяться.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:13
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:15
В аптеках Киева уже в наличии украинского производства компания специализируется как я понял на различных тестах . Вот их офиц магазин можно и там купить
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:29
Вот там хорошо было расписано про "эффективность" подобных тестов:
примерно такая
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:22
Re: Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...
Не буду с вами спорить, но я это вижу так. Первое покупая тест вы играете в рулетку, допустим вы выиграли, то есть у вас есть вирус, но теперь это нужно подтвердить в лаборатории. Подтвердили. Если у вас легкая форма, я думаю вам просто скажут идти домой и там сидеть, никто вами заниматься не будет. Ну а если вам реально будет хренова то вам все и так сделают бесплатно. Что до родных, если вы уже заражены, то вероятность что в вашем доме все больны думаю 99% и поздно пить боржоми. А если симптомов нет, вы же не миллионер тестироваться каждый день.
Здоровья, не болейте.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:29
Igorten еще есть вариант когда тест покажет что человек здоров, а у него будет легкая форма. И вот тогда он перезаражает не только родных, но и продавцов, соседних покупателей в магазине, а если он еще и работает - то вообще труба.
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