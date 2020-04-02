Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...

Он здоров в ту секунду, когда делал тест, а в следующую минуту он выносил мусор и ехал в лифте, в котором перед ним ехал и чихнул зараженный сосед. Что дальше ? Ходить и светиться отсчастья, что "я чист!", в то время, когда уже идет счетчик инкубационного периода ? Дурь всё это! Как только представите это весь процесс в динамике, то сразу понимаете, насколько это шикарный "проект" - коронавирус. Если раньше на "коровьем" и "птичьем" вирусе отрабатывали только технологию, то сейчас это все идёт просто как "по нотам".