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Аптеки офіційно можуть
продавати експрес-тести для...

Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:08

Re: Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...

  RomanTik написав:еще есть вариант когда тест покажет что человек здоров,

Он здоров в ту секунду, когда делал тест, а в следующую минуту он выносил мусор и ехал в лифте, в котором перед ним ехал и чихнул зараженный сосед. Что дальше ? Ходить и светиться отсчастья, что "я чист!", в то время, когда уже идет счетчик инкубационного периода ? Дурь всё это! Как только представите это весь процесс в динамике, то сразу понимаете, насколько это шикарный "проект" - коронавирус. Если раньше на "коровьем" и "птичьем" вирусе отрабатывали только технологию, то сейчас это все идёт просто как "по нотам".
LutsMan
 
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