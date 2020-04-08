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Світовий банк виділить Україні
50 мільйонів доларів на...

Світовий банк виділить Україні 50 мільйонів доларів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:31

Світовий банк виділить Україні 50 мільйонів доларів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це представники Кабміну і Світового банку домовилися на зустрічі в Києві, передає "Урядовий портал".

Дивися повний текст Світовий банк виділить Україні 50 мільйонів доларів на виплату пенсій і соцдопомоги.
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Под какой %??? Кто будет контролировать распил?
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