За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
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Простота бывшего премьер-министра Алексея Гончарука оказалось хуже воровства. Конкретная история – если бы не бездействие Гончарука и экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, Украина бы не оказалась в разгар пандемии с дефицитом масок. Когда все страны мира закрывали границы для экспорта товаров индивидуальной защиты, украинские деловары активно вывозили их.
Только за два месяца и только легально из страны вывезли 38 млн масок. Зная о прорехах на украинской таможне, вполне можно предположить, что "контрабасом" в страны ЕС вывезено в разы больше. Сейчас аналогичные маски страна вынуждена импортировать, переплачивая сотни миллионов гривен. Ранее эти средства индивидуальной защиты можно было закупать по 1 грн за штуку, а сейчас – минимум по 12 грн. Разница только на этих, официально экспортированных за два месяца, – 418 млн грн (!).
Но слугам народа не до этого. Это же свои "свинарчуки" а не чужие :?