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За завищення цін на маски
пропонують штрафувати і...

За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40

За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в законопроекті №3274-1.

Дивися повний текст За завищення цін на маски пропонують штрафувати і саджати - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов
Простота бывшего премьер-министра Алексея Гончарука оказалось хуже воровства. Конкретная история – если бы не бездействие Гончарука и экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, Украина бы не оказалась в разгар пандемии с дефицитом масок. Когда все страны мира закрывали границы для экспорта товаров индивидуальной защиты, украинские деловары активно вывозили их.

Только за два месяца и только легально из страны вывезли 38 млн масок. Зная о прорехах на украинской таможне, вполне можно предположить, что "контрабасом" в страны ЕС вывезено в разы больше. Сейчас аналогичные маски страна вынуждена импортировать, переплачивая сотни миллионов гривен. Ранее эти средства индивидуальной защиты можно было закупать по 1 грн за штуку, а сейчас – минимум по 12 грн. Разница только на этих, официально экспортированных за два месяца, – 418 млн грн (!).
Но слугам народа не до этого. Это же свои "свинарчуки" а не чужие :?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:58

Стесняюсь спросить, а каков
уровень государственной регулируемой цены
и как он определяется ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:22

Я вот в двух аптеках был и там в обеих маска 15 грн. Вот этот вот кусочек синтетической тряпочки, цена которому пару гривень в прыжке.
pojik7
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