Про це сказано в законопроекті №3274-1.
Дивися повний текст За завищення цін на маски пропонують штрафувати і саджати - законопроект.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40
За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За завищення цін на маски пропонують штрафувати і саджати - законопроект.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40
Но слугам народа не до этого. Это же свои "свинарчуки" а не чужие :?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:58
Стесняюсь спросить, а каков
и как он определяется ?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:22
Я вот в двух аптеках был и там в обеих маска 15 грн. Вот этот вот кусочек синтетической тряпочки, цена которому пару гривень в прыжке.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:02
Цена этой тряпки, которая ни от чего не защищает до начала истерики была 70 копеек.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:16
Да, именно так, от 60 коп до 1 гривни, в зависимости от жадности хозяев аптеки.
ВСЕ аптеки сейчас СПЕКУЛИРУЮТ на масках, продавая их в 10-20 раз дороже, чем они стоят.
Почему до сих пор не сделали так как в соседней Турции, запретив продажу масок и изъяв их централизованно для бесплатной раздачи населению? Ответ в первом посте.
Сначала они нажились, продав стратегический запас, теперь наживаются, продавая в 10-20 раз дороже закупки, то, чем при карантине, по закону, обязаны обеспечить бесплатно.
"Гарант" ослеп, оглох, отупел? Или уже в теме? Вопрос риторический.
̶Н̶е̶д̶о̶государство долбаное
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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