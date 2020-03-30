RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За завищення цін на маски
пропонують штрафувати і...

За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40

За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в законопроекті №3274-1.

Дивися повний текст За завищення цін на маски пропонують штрафувати і саджати - законопроект.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94603
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:40

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов
Простота бывшего премьер-министра Алексея Гончарука оказалось хуже воровства. Конкретная история – если бы не бездействие Гончарука и экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, Украина бы не оказалась в разгар пандемии с дефицитом масок. Когда все страны мира закрывали границы для экспорта товаров индивидуальной защиты, украинские деловары активно вывозили их.

Только за два месяца и только легально из страны вывезли 38 млн масок. Зная о прорехах на украинской таможне, вполне можно предположить, что "контрабасом" в страны ЕС вывезено в разы больше. Сейчас аналогичные маски страна вынуждена импортировать, переплачивая сотни миллионов гривен. Ранее эти средства индивидуальной защиты можно было закупать по 1 грн за штуку, а сейчас – минимум по 12 грн. Разница только на этих, официально экспортированных за два месяца, – 418 млн грн (!).
Но слугам народа не до этого. Это же свои "свинарчуки" а не чужие :?
Подолянин
 
Повідомлень: 700
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:58

Стесняюсь спросить, а каков
уровень государственной регулируемой цены
и как он определяется ?
Igorten
 
Повідомлень: 3864
З нами з: 01.11.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:22

Я вот в двух аптеках был и там в обеих маска 15 грн. Вот этот вот кусочек синтетической тряпочки, цена которому пару гривень в прыжке.
pojik7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 10.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:02

Цена этой тряпки, которая ни от чего не защищает до начала истерики была 70 копеек.
LOKY
 
Повідомлень: 840
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:16

  LOKY написав:Цена этой тряпки, которая ни от чего не защищает до начала истерики была 70 копеек.

Да, именно так, от 60 коп до 1 гривни, в зависимости от жадности хозяев аптеки.
ВСЕ аптеки сейчас СПЕКУЛИРУЮТ на масках, продавая их в 10-20 раз дороже, чем они стоят.
Почему до сих пор не сделали так как в соседней Турции, запретив продажу масок и изъяв их централизованно для бесплатной раздачи населению? Ответ в первом посте.
Сначала они нажились, продав стратегический запас, теперь наживаются, продавая в 10-20 раз дороже закупки, то, чем при карантине, по закону, обязаны обеспечить бесплатно.
"Гарант" ослеп, оглох, отупел? Или уже в теме? Вопрос риторический.

̶Н̶е̶д̶о̶государство долбаное :evil:
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6350
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2969 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:37

Ну в данный момент резинка для маски стоит 2грн/м, потому ждать маски по гривне маловероятно.
А какая регулируемая цена на них? Вроде ж они нерегулируемый товар.
arheops
 
Повідомлень: 679
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:23

arheops Резинки бывают разные. Например есть так называемая шляпная резинка она стоила до карантина 1.2 грн метр и это не оптовая цена. Посмотрел что у меня на заводской маске там резинка мне кажется более дешевая.
Igorten
 
Повідомлень: 3864
З нами з: 01.11.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:35

Re: За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...

Все человеческое постоянно и неустанно нивелируется. Недолюди зарабатывая на повышении средств защиты, продуктов в 2-3 раза в момент введения карантина и т.д. уже не задумываются, что они зарабатывают на чьей то беде, на общей беде и почему то думают, что она ни в коем случае их не коснется и они выше этого.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9457
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...
R2 » П'ят 10 кві, 2020 14:28
4 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 19:07
p_a_l
Єрмак розповів, коли в українських аптеках з'являться маски 1, 2
R2 » Пон 30 бер, 2020 20:16
18 1028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 14:21
vova3215
В Україні поки що не будуть штрафувати власників єврономерів 1, 2
R2 » Вів 31 бер, 2020 17:30
10 605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 07:08
andymashchak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16622)
10.04.2020 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.