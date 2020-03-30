|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:00
то есть когда кинотеатр продает билет по 150 грн, или врач за консультацию длительностью 3-4 минуты берет 500 грн - то это нормально? не завышено? а тут видите ли маску за 15-20 грн продают и уже преступники...
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:21
Только не 15-20, а 26. Причём реклама на дверях "Маски есть!". Думаю, ну, наконец, куплю не по коноским ценам. Ага, щаз. Нашёл по 24.5 грн, купил 4 штучки.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:32
Re: За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
А черная икра 2000 грн - 100гр, да по сравнению с этим маски у нас даром. Спасибо вам открыли глаза, побежал покупать маски
Учитывая что вы ходите по врачам с таксой 500 грн за 3 минуты консультации, для вас любая цена на маски это пыль Я например могу себе позволить купить и маски и респираторы но вот не знаю что делать с отвратительным чувством что тебя поимели
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:22
начнём с того что, маски ГОСУДАРСТВО обязано ! выдавать бесплатно. И лечить тоже.
Цены задрали не аптеки, а поставщики (оптовики).
Почему задрали оптовики ? потому что дефицит.
Почему дефицит ? потому что в своей стране маски не шьют.
Почему не шьют ? НЕТ ГОС ЗАКАЗА.
Почему нет гос.заказа... подуйте сами.
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:43
Re: За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
дада, помним помним.
на олх до запрета маски были по 9.50, потом запретили продавать, и вуалая - потом они появились в аптеках по 25 грн.
Зараз переглядають цей форум: Diman, silver_arrow_ua і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|